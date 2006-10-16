Тарасюк відмінив візит до Мінська

Міністр закордонних справ України Борис ТАРАСЮК відмінив візит до Білорусі, де він у Мінську мав взяти участь у засіданні Ради міністрів закордонних справ країн-учасниць СНД.

Як повідомили у прес-службі МЗС України, відміна візиту пов’язана зі змінами у робочому графіку міністра.

Замість Б.ТАРАСЮКА у засіданні Ради міністрів закордонних справ країн-учасниць СНД візьме участь заступник міністра закордонних справ України Володимир ОГРИЗКО.

Також В.ОГРИЗКО візьме участь у зустрічі Президента Білорусі Олександра ЛУКАШЕНКА з керівниками делегацій Ради міністрів закордонних справ СНД.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні на засіданні Ради міністрів закордонних справ країн-учасниць СНД у Мінську планується підписати 15 документів. Передбачається, що у ході засідання 15 документів, які вже пройшли опрацювання у державах-учасницях та були погоджені під час експертних засідань, будуть підписані без обговорення.

До порядку денного засідання внесено 20 питань. Зокрема, 5 документів виноситься на обговорення, у тому числі ініційований Україною проект Заяви глав держав-учасниць СНД щодо активізації співробітництва у боротьбі з незаконною міграцією.