Клімкін та Ган сьогодні побувають на лінії дотику в зоні АТО

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін та єврокомісар з питань європейської політики сусідства та перемовин із розширення Йоганнес Ган розпочали візит на Донбас.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства закордонних справ України у соціальній мережі Facebook.

"Розпочався візит міністра закордонних справ України Павла Клімкіна та комісара ЄС з питань розширення та європейської політики сусідства Йоганнеса Хана на Донбас. Попереду відвідування лінії дотику та насичена програма в Маріуполі", - йдеться у повідомленні.

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Як повідомляв УНІАН, в п’ятницю, 2 червня, єврокомісар візьме участь у форумі, який відбудеться в Маріуполі. Форум присвячено відновленню та розвитку Донбасу. Ган також відвідає відновлені на кошти ЄС медичну клініку та соціальний гуртожиток для внутрішньо переміщених осіб в Маріуполі. Єврокомісара супроводжуватимуть перший віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко, міністр закордонних справ Павло Клімкін, голова Донецької облдержадміністрації Павло Жебрівський та міський голова Маріуполя Вадим Бойченко.

В другій половині дня Ган та віце-прем’єр міністр Геннадій Зубко відвідають Дніпро. Тут вони відкриють регіональний Центр розвитку місцевого самоврядування, який створено за підтримки програми для України з розширення прав і можливостей на місцевому рівні, підзвітності та розвитку «U-LEAD з Європою».