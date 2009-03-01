Медведєв: давайте підготуємо нову Енергетичну хартію

Росія планує представити на квітневому саміті країн «Великої двадцятки» в Лондоні пропозиції щодо нової Енергетичної хартії.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Кремля, про це Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ сказав в інтерв`ю іспанським ЗМІ.

«Я зараз дав доручення, і наш уряд, а також наші найбільші компанії готують пропозиції щодо нової Енергетичної хартії. Як і обіцяв, я обов`язково привезу її і віддам нашим партнерам, можливо, в Лондоні (у квітні запланований саміт "двадцятки"), а може, в Італії (влітку запланований саміт «Великої вісімки»), але сподіваюся, що в Лондоні. Мені здається, це буде вкладом Росії, додатковим вкладом Росії в забезпечення європейської енергетичної безпеки», - сказав Д.МЕДВЕДЄВ.

Він переконаний, що існуючі нормативно-правові акти в енергетичній сфері не ефективні.

«У нас є угоди з українськими друзями, які періодично українськими ж партнерами і порушуються. І є Енергетична хартія, яка низкою країн ратифікована, а низкою країн підписана, але не ратифікована як Російською Федерацією або взагалі не підписана. Це означає, що це питання поки що юридичного оформлення не одержало», - сказав Президент РФ.

Д.Медведєв нагадав, що вперше виступив з цією ініціативою на московській енергетичній конференції в період цього газового конфлікту.

«Давайте підготуємо нову Енергетичну хартію або нову версію Енергетичної хартії. Але яку? Вона не повинна бути односторонньо спрямована на користь споживачів. Так, споживач – уразлива сторона, але іноді потрібно думати і про виробників, і про транзитні держави, інакше неможливо домовитися. А та хартія, яка діє сьогодні, вона все-таки значною мірою підпорядкована інтересам споживача», - наголосив він.