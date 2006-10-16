Янукович таємно зустрічався з першим віце-прем`єром РФ Медведєвим

Прем`єр-міністр України Віктор Янукович 13 жовтня в Сімферополі в селищі Мухалатка таємно провів зустріч з першим віце-прем`єром Російської Федерації Дмитром Медведевим. Про це повідомляє «Новий Регіон».

В.Янукович під час п`ятничного візиту до Криму змінив програму своєї робочої поїздки. На зустріч прем`єра з Д. Медведевим не запросили навіть співробітників прес-служби Кабінету міністрів.

Як відзначає "КоммерсантЪ-Украина" В.Янукович і Д.Медведєв обговорювали майбутні переговори глави Мінпаленерго Юрія Бойко з міністром промислової політики РФ Віктором Христенком.

Раніше повідомлялося в анонсах прес-служби Кабміну про те, що Янукович планує взяти участь в торжествах з нагоди 75-річчя Кримського державного медичного університету ім. З. І. Георгієвського. З повною програмою візиту пана Януковича журналістів обіцяли ознайомити після прибуття прем`єра до Криму.

За інформацією джерела в апараті уряду, остаточний план візиту був затверджений у п`ятницю біля полудня. «Нам сказали, що перед медичним університетом він відвідає якийсь завод, потім зустрінеться з колективом місцевого науково-дослідного інституту і побуває в теплицях», – повідомило джерело.

Проте після обіду плани В.Януковича несподівано змінилися. В цей час прем`єр знаходився з робочим візитом в Дніпропетровську. В.Янукович дав доручення своєму прес-секретарю Денису Іванеско, керівнику апарату уряду Кабінету міністрів Сергію Льовочкіну і більшості співробітників Кабміну, що супроводжували його в поїздці, повернутися до Києва. До Криму з прем`єром вилетіли тільки охоронці, особистий фотограф і декілька співробітників апарату уряду.

Вже через дві години прес-служба Кабміну повідомляла, що прем`єр ознайомився з ходом спорудження мостового переходу на трасі Сімферополь–Ялта, а також ремонтних робіт на ділянці автодороги Гончарна–Ялта.

Потім він попрямував в селище Мухалатка, де розташовані державні резиденції. Тут відбулася зустріч прем`єра, якого супроводжував міністр палива і енергетики Юрій Бойко, з першим віце-прем`єром РФ Д.Медведєвим. Зустріч продовжувалася півтори години.

За підсумками переговорів прес-служба уряду повідомила, що «сторони обговорили хід підготовки до проведення засідання міждержавної комісії Ющенко-Путін, а також міжурядового комітету». Крім того, за повідомленням прес-служби, «сторони обговорили обсяги поставок газу в Україну наступного року, а також в період до 2010 року». У повідомленні відзначено, що «Віктор Янукович і Дмитро Медведєв узгодили, що остаточна ціна на газ буде визначена в ході засідання міжурядового комітету».

Остров