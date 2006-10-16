Біля Верховної Ради поставили козу в намисті з перлин

Близько 20 активістів Всеукраїнського громадського об’єднання «Зубр» пікетують Верховну Раду проти підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги у Києві.

Як передає кореспондент УНІАН, пікетувальники поставили перед входом до парламенту солом’яну козу, на якій написано «Юля», на ній намисто з перлин, до нього прикріплене іграшкове серце, а також кошик, на якому - папірець з написом «7,5 мільярдів».

Активісти передали голові ВР Олександру МОРОЗУ і лідерам фракцій звернення, яке вони просять розглянути на Погоджувальній раді.

У зверненні наголошується, що минуло більше 20 років з часу найбільшої у світі техногенної катастрофи на Чорнобильській АЕС, і якщо в Україні не буде зроблено негайних дій у напрямку структурованого державного керівництва стратегічними галузями життєдіяльності населення (таких як ЖКХ), Україна найближчим часом може стати заручником недолугої державної політики з мільйонами людських жертв.

Також у зверненні наголошується, що сьогодні держава не вкладає кошти ні у розвиток, ні у модернізацію підприємств, натомість після сумнівної приватизації кошти з цих підприємств виводяться в офшори тощо.

Пікетувальники у своєму зверненні наводять приклад, що значні частки власності таких об’єктів життєдіяльності киян як «Київенерго», «Київводоканал», «Київгаз», Дарницька ТЕЦ та багато інших незаконно приватизовані такими діячами як Василь ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ (народний депутат від БЮТ), Андрій ІВАНОВ (депутат Київради від БЮТ) та іншими, переведені в офшори на Кіпр і Багами, «тому значні кошти киян за комунальні платежі не вкладаються у розвиток столиці, у підвищення рівня життя наших громадян, вирішення нагальних проблем міста». У зверненні наголошується, що така ж сама ситуація спостерігається і в інших областях України.

«Такі прізвища як Костянтин ЖИВАГО, Віктор ПІНЧУК, Григорій СУРКІС, Василь ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ та інші за безцінь скуповують стратегічні об’єкти народної власності та виводять їх з розвитку нашої держави і її населення», - наголошується у зверненні і додається, що «ці монополісти захопленої державної власності постійно підвищують ціни на комунальні послуги».

На думку пікетувальників, сьогодні немає об’єктивних підстав для підвищення цін на електроенергію, газ, тепло і воду. Тому вони просять парламент негайно розпочати процес націоналізації об’єктів життєзабезпечення громадян, а саме: усіх обленерго, енергорозподільчих, водопостачальних, газопостачальних підприємств.