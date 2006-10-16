Тимошенко заявляє про ”державне ЧП”

Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО вважає, що відкладення розгляду проекту державного бюджету ще раз засвідчує непрофесійність нової влади.

Як передає кореспондент УНІАН, про це лідер БЮТ сказала на брифінгу для преси сьогодні.

За її словами, сьогодні на погоджувальній раді був розвіяний останній міф про нову владу: «те, що до влади прийшла команда професіоналів».

Вона нагадала, що сьогодні був відкладений розгляд проекту державного бюджету на 2007 рік «як такий, що потребує суттєвий доопрацювань, як такий, що порушує фундаментальний фінансовий баланс країни, і як такий, що повністю порушує соціальну програму».

При цьому Ю.ТИМОШЕНКО нагадала, що відповідно до Бюджетного кодексу перше читання має відбутись в парламенті до 20 жовтня. Вона вважає, що це відтягування розгляду у першому читанні означатиме, що друге читання також буде відкладено. На думку Ю.ТИМОШЕНКО, уряд відтягує розгляд бюджету через те, що не може збалансувати бюджет і намагається відтягнути (розгляд – УНІАН) до кінця року для того, щоб прийняти його поспіхом без детального розгляду, нашвидкуруч. «Власне це, на мій погляд, і є державне ЧП, тому що таке порушення термінів, такої низької якості бюджет ми ще не бачили в країні при всіх владах», - сказала вона.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні робоча група з підготовки бюджету-2007 запропонувала перенести розгляд проекту держбюджету в першому читанні з 20 жовтня на пізніший термін.

Згідно зі складеним головою ВР графіком, розгляд проекту бюджету в першому читанні було заплановано на 20 жовтня, друге читання - на 17 листопада, третє читання й ухвалення в цілому як закону – на 29 листопада поточного року.

Депутати могли подавати свої пропозиції до проекту держбюджету до 1 жовтня 2006 року

Довідка УНІАН. ВР створила робочу групу із підготовки законопроекту «Про Державний бюджет України на 2007 рік». Співголовами групи є перший віце-прем`єр-міністр - міністр фінансів Микола АЗАРОВ і перший віце-спікер Адам МАРТИНЮК. До цієї групи увійшли голова бюджетного комітету ВР Володимир МАКЕЄНКО і по три представники від кожної фракції.