На одного з губернаторів завели кримінальну справу

Стосовно одного з керівників обласних державних адміністрацій України порушено кримінальну справу.

Про це "Українській правді" повідомив керівник прес-служби Генпрокуратури Олексій Бебель.

"Головним слідчим управлінням порушено кримінальну справу стосовно одного з глав обласних державних адміністрацій за частиною 2 статті 345 Кримінального кодексу України", - повідомив Бебель.

Бебель не став називати прізвище цього губернатора "з огляду на обмеження, встановлені Цивільним кодексом".

Частина 2 статті 345 стосується злочину "умисне заподіяння працівникові правоохоронного органу чи його близьким родичам побоїв, легких або середньої тяжкості тілесних ушкоджень у зв`язку з виконанням цим працівником службових обов`язків".

Як відомо, у вересні в приміщенні Кабміну відбувся інцидент між губернатором Запорізької області Євгеном Червоненком і прапорщиком, який відмовився пропустити його до приймальні прем’єр-міністра Віктора Януковича.

Червоненко категорично заявив у коментарі "Українській правді", що не бив охоронця.

Українська правда