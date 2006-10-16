На одного з губернаторів завели кримінальну справу
Про це повідомила прес-служба Генпрокуратури
Стосовно одного з керівників обласних державних адміністрацій України порушено кримінальну справу.
Про це "Українській правді" повідомив керівник прес-служби Генпрокуратури Олексій Бебель.
"Головним слідчим управлінням порушено кримінальну справу стосовно одного з глав обласних державних адміністрацій за частиною 2 статті 345 Кримінального кодексу України", - повідомив Бебель.
Бебель не став називати прізвище цього губернатора "з огляду на обмеження, встановлені Цивільним кодексом".
Частина 2 статті 345 стосується злочину "умисне заподіяння працівникові правоохоронного органу чи його близьким родичам побоїв, легких або середньої тяжкості тілесних ушкоджень у зв`язку з виконанням цим працівником службових обов`язків".
Як відомо, у вересні в приміщенні Кабміну відбувся інцидент між губернатором Запорізької області Євгеном Червоненком і прапорщиком, який відмовився пропустити його до приймальні прем’єр-міністра Віктора Януковича.
Червоненко категорично заявив у коментарі "Українській правді", що не бив охоронця.