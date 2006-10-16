Підозри Катеринчука справджуються

Народний депутат Петро ПОРОШЕНКО не виключає, що на з’їзді партії “Народний Союз Наша Україна” 21 жовтня до керівних органів партії буде включено багато нових людей.

Як передає кореспондент УНІАН, про він сказав журналістам, коментуючи заяви члена фракції “Наша Україна”, голови виконкому НСНУ Миколи КАТЕРИНЧУКА.

П.ПОРОШЕНКО вважає цілком доречною пропозицію М.КАТЕРИНЧУКА щодо можливості підняти на з’їзді питання про висловлення вотуму довіри керівництву партії.

Він не виключає, що до керівництва НСНУ на з’їзді можуть бути обрані нові люди.

Також П.ПОРОШЕНКО повідомив, що готується документ про дії в опозиції і, швидше за все, до середи, 18 жовтня, він буде винесений на розгляд засідання президії НСНУ.

Як повідомляв УНІАН, М.КАТЕРИНЧУК вважає, що все керівництво НСНУ має подати у відставку. Він висловив сподівання, що з’їзд НСНУ “затвердить позицію, що ми залишаємось в опозиції і що має змінитись усе керівництво партії, у тому числі я маю піти у відставку. Мають прийти нові люди, які більш вдало будуть вести політику партії і бути корисними і для Президента і для суспільства». На його думку, в існуючому форматі “на жаль, ми не будемо зрозумілими для людей. Ми будемо й надалі втрачати довіру людей, яка нині дійшла до критичної межі”.