Кабмін не подав до парламенту текстів СОТівських законопроектів

Сьогодні на Погоджувальній раді лідерів фракцій Верховної Ради було прийнято рішення про перенесення на наступний пленарний тиждень парламентських слухань щодо підготовки вступу України до Світової організації торгівлі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це в інтерв’ю журналістам повідомив член фракції «Наша Україна» Петро ПОРОШЕНКО.

Він зазначив, що це в жодному разі не може зупинити розгляд законопроектів стосовно вступу України до СОТ. Від імені Комітету ВР з питань фінансів і банківської діяльності, який він очолює, П.ПОРОШЕНКО висловив обурення з приводу того, що до парламенту уряд лише подав список назв законопроектів, які мають бути розглянуті до середини листопада, але самих текстів законопроектів ще немає.

За його словами, уряд має подати терміново «СОТівські законопроекти або чітко задекларувати, що український уряд не має на меті сприяти вступу України до СОТ і бере на себе відповідальність за зрив процесу прийняття відповідних законопроектів».

Як заявив П.ПОРОШЕНКО, перенесення слухань не повинне вплинути на процес вступу України до СОТ, оскільки є рішення Ради національної безпеки та оборони з цього приводу.

Він не виключив, що у разі затягування урядом із внесенням законопроектів по СОТ окремі народні депутати можуть самостійно вносити законопроекти, які регулюють питання, необхідні при вступі до цієї організації.