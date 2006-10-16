Мороз назвав, хто перша особа в державі, а хто друга

Голова Верховної Ради України Олександр МОРОЗ вважає, що керівником держави є Президент України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на прес-конференції, відповідаючи на запитання журналістів, хто, на його думку, є першою особою в країні.

О.МОРОЗ зауважив, що «ніде у Конституції рейтинги не приводяться і ранжири не виставляються – кожен відповідає за свою справу». На його думку, главою держави є Президент, «і немає ніяких сумнівів щодо цього». Головою виконавчої влади, за словами О.МОРОЗА, є прем’єр-міністр, оскільки уряд є вищим органом виконавчої влади, а сам О.МОРОЗ є головою законодавчої влади – «і всім вистачає повноважень. А хто хоче розставляти собі місця, нехай розкладає, як вважає за необхідне. Я при цьому залишаюсь при думці, що Президент - перша посадова особа в країні». При цьому О.МОРОЗ додав жартома, що «друга – ми всі разом з вами».