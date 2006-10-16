Вступ до СОТ переноситься через болячки Азарова?

Поточного пленарного тижня Верховна Рада не прийме усі 20 законопроектів щодо вступу України до Світової організації торгівлі, і їх можна прийняти до грудня, сказав сьогодні на прес-конференції голова Верховної Ради України Олександр МОРОЗ.

Як передає кореспондент УНІАН, за його словами, до грудня необхідно ці законопроекти прийняти, і “такий варіант можливий”.

Як пояснив О.МОРОЗ, парламентські слухання про стан підготовки вступу України до СОТ перенесено з 18 жовтня на пізніший термін у зв’язку, зокрема, з тим, що перший віце-прем’єр-міністр Микола АЗАРОВ «зараз на лікуванні», а його участь є бажаною на цих слуханнях.

Водночас голова ВР наголосив, що перенесення слухань не означає перенесення розгляду законопроектів стосовно СОТ. За його словами, на сьогодні у парламенті зареєстровано вже три таких законопроекти, а в середу-четвер, 18-19 жовтня, уряд обіцяє, що до парламенту надійде ще 12 законопроектів. Як вважає О.МОРОЗ, буде можливість ці законопроекти прийняти до грудня.

Говорячи про перенесення розгляду проекту державного бюджету на 2007 рік О.МОРОЗ сказав, що це знову ж пов’язано з відсутністю першого віце-прем’єр-міністра М.АЗАРОВА, а також з тим, що надійшло «надзвичайно багато пропозицій системних», які обов’язково треба розглянути, опрацювати, щоб у кінцевому варіанті вийшов збалансований бюджет (робоча група з підготовки бюджету-2007 запропонувала перенести розгляд проекту держбюджету в першому читанні з 20 жовтня на пізніший термін – УНІАН).