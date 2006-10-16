Мороз бажає Тимошенко попрацювати у владі

Законопроект про опозицію, внесений у парламент фракцію БЮТ, у разі його ухвалення зруйнував би систему законодавчої роботи, заявив сьогодні на прес-конференції голова Верховної Ради України Олександр МОРОЗ.

Як передає кореспондент УНІАН, він вважає цей законопроект недосконалим, зазначаючи, що даним законопроектом «руйнується повністю система законодавчої роботи, зокрема, апарату Верховної Ради».

За словами О.МОРОЗА, складається враження, що автори законопроекту планують «весь вік працювати в опозиції». Він висловив побажання, “щоб вони ще й у владі попрацювали”.

Як зауважив О.МОРОЗ, працює робоча група, яка має підготувати на розгляд парламенту збалансований законопроект про опозицію.

Як повідомляв УНІАН, БЮТ проситиме Президента України Віктора ЮЩЕНКА втрутитись у ситуацію із прийняттям закону про опозицію, оскільки голова Верховної Ради О.МОРОЗ і прем’єр-міністр Віктор ЯНУКОВИЧ продовжують блокувати розгляд цього питання, заявила сьогодні лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО.

Вона підкреслила, що сьогодні «свідомо і безпрецедентно» О.МОРОЗ і В.ЯНУКОВИЧ персонально блокують розгляд закону про опозицію. «Мета МОРОЗА і ЯНУКОВИЧА - залишити їхні дії безконтрольними і як наслідок – безвідповідальними. Інакше пояснити саботаж з прийняттям закону про опозицію неможливо», - переконана Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона пояснила, що В.ЯНУКОВИЧ як лідер коаліції та О.МОРОЗ як голова парламенту відмовляються проводити будь-які зустрічі, на яких би обговорювалась концепція закону про опозицію. За словами Ю.ТИМОШЕНКО, вони перекладають це питання на виконавців з робочої групи, які не мають повноважень ухвалювати політичні рішення і постійно на це посилаються. Лідер БЮТ підкреслила, що це вже багато тижнів зупиняє прийняття закону про опозицію.