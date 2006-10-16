Кушнарьов: Тимошенко піариться і ”не більше того”

Член фракції Партії регіонів Євген КУШНАРЬОВ називає “політичним піаром” критику опозицією проекту державного бюджету на 2007 рік

Як передає кореспондент УНІАН, він сказав журналістам, коментуючи заяви, зокрема, лідера БЮТ Юлії ТИМОШЕНКО щодо проекту бюджету-2007, що «весь політичний галас, який зараз вчинила опозиція, це є просто політичний піар і не більше того».

За словами Є.КУШНАРЬОВА, зараз розпочинається «потужна спільна робота» Верховної Ради, уряду, облдержадміністрацій та усіх зацікавлених у якісному прийнятті бюджету. На його думку, немає жодних сумнівів, що остаточний варіант бюджету буде суттєво відрізнятися від того, що є сьогодні.

Як повідомляв УНІАН, Ю.ТИМОШЕНКО вважає, що відкладення розгляду проекту державного бюджету ще раз засвідчує непрофесійність нової влади. Вона нагадала, що сьогодні, 16 жовтня, був відкладений розгляд проекту державного бюджету на 2007 рік «як такий, що потребує суттєвий доопрацювань, як такий, що порушує фундаментальний фінансовий баланс країни, і як такий, що повністю порушує соціальну програму».

Робоча група з підготовки бюджету-2007 запропонувала перенести розгляд проекту держбюджету в першому читанні з 20 жовтня на пізніший термін.