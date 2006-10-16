Мороз про статус вояків УПА і указ Ющенка

Голова Верховної Ради Олександр МОРОЗ вважає, що до питання визнання УПА необхідно підходити, базуючись на висновках урядової комісії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на прес-конференції сьогодні у Києві.

За словами О.МОРОЗА, Президент у своєму указі не передбачає присвоєння статусу учасників Великої вітчизняної війни для вояків УПА.

О.МОРОЗ наголосив, що до цього питання необхідно підходити, спираючись на висновки урядової комісії, яка була створена ще в 1993 році за його ініціативи.

Як повідомляв УНІАН, 14 жовтня, перебуваючи з робочою поїздкою в Сумській області, Президент Віктор ЮЩЕНКО сказав, що наполягатиме на якнайшвидшому розгляді Верховною Радою законопроекту щодо визначення статусу вояків ОУН-УПА. Президент нагадав, що рік тому доручив уряду створити комісію, яка мала провести ретельне історичне дослідження ролі і місця ОУН-УПА. Комісія завершила свою роботу близько 4 місяців тому, і тепер необхідно, щоб на грунті цих досліджень до парламенту було внесено законодавчу ініціативу, яка визначила б статус вояків Української повстанської армії.

Президент своїм указом від 14 жовтня доручив Кабінету Міністрів розробити законопроект про український визвольний рух 1920-50-х років, статус і соціальний захист його учасників, у якому, зокрема, передбачити визнання діяльності організацій, які боролися за Українську самостійну соборну державу у 1920-50-х роках, українським визвольним рухом.