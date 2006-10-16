Мороз про статус вояків УПА і указ Ющенка
Урядова комісія дала висновки ще 1993 року
Голова Верховної Ради Олександр МОРОЗ вважає, що до питання визнання УПА необхідно підходити, базуючись на висновках урядової комісії.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на прес-конференції сьогодні у Києві.
За словами О.МОРОЗА, Президент у своєму указі не передбачає присвоєння статусу учасників Великої вітчизняної війни для вояків УПА.
О.МОРОЗ наголосив, що до цього питання необхідно підходити, спираючись на висновки урядової комісії, яка була створена ще в 1993 році за його ініціативи.
Як повідомляв УНІАН, 14 жовтня, перебуваючи з робочою поїздкою в Сумській області, Президент Віктор ЮЩЕНКО сказав, що наполягатиме на якнайшвидшому розгляді Верховною Радою законопроекту щодо визначення статусу вояків ОУН-УПА. Президент нагадав, що рік тому доручив уряду створити комісію, яка мала провести ретельне історичне дослідження ролі і місця ОУН-УПА. Комісія завершила свою роботу близько 4 місяців тому, і тепер необхідно, щоб на грунті цих досліджень до парламенту було внесено законодавчу ініціативу, яка визначила б статус вояків Української повстанської армії.
Президент своїм указом від 14 жовтня доручив Кабінету Міністрів розробити законопроект про український визвольний рух 1920-50-х років, статус і соціальний захист його учасників, у якому, зокрема, передбачити визнання діяльності організацій, які боролися за Українську самостійну соборну державу у 1920-50-х роках, українським визвольним рухом.