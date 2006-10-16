Президент не бачить підстав для звільнення губернаторів п’яти областей

Президент України Віктор ЮЩЕНКО не бачить підстав для звільнення губернаторів 5 областей України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам на брифінгу повідомив заступник глави Секретаріату Президента Віктор БОНДАР.

За його словами, завершилась робота спільної президентсько-урядової комісії щодо цього питання. У ході роботи комісії облдержадміністрації надали повне сприяння для вивчення усіх питань діяльності регіонів. В.БОНДАР зауважив, що проблем «надзвичайних, критичних» не існує. За його словами, навпаки, є чітка позитивна тенденція розвитку цих регіонів.

Заступник глави Секретаріату зазначив, що не існує соціально-економічних підстав для звільнення керівників областей, що і зафіксувала робоча група. З іншого боку, сказав він, представники комісії від Кабінету міністрів не підписали акт зазначених перевірок і поїхали до Києва «писати власну редакцію зазначених актів перевірок».

Відповідаючи на запитання журналістів, якими будуть дії Президента, враховуючи те, що суд підтвердив рішення Харківської облради про висловлення недовіри голові облдержадміністрації Арсену АВАКОВУ, В.БОНДАР сказав, що «рішення суду не є остаточним, на сьогодні відбуваються юридичні процеси».

Він висловив жаль, що «судове рішення і рішення облради про недовіру приймалось під впливом політичних амбіцій деяких партій, які мають більшість у Харківській облраді». В.БОНДАР ще раз наголосив, що соціально-економічних підстав для звільнення харківського губернатора немає, і в цій ситуації Президенту приймати рішення про звільнення недоцільно і неправильно «з моральної точки зору».

Як повідомляв УНІАН, Кабмін порушив питання про доцільність перебування на своїх посадах голів п`яти облдержадміністрацій: Полтавської ОДА Валерія АСАДЧЕВА (УНП), голови Тернопільської ОДА Івана СТОЙКА (НСНУ), голови Харківської ОДА А.АВАКОВА (НСНУ), голови Херсонської ОДА Бориса СІЛЕНКОВА (НСНУ) і голови Чернігівської ОДА Миколи ЛАВРИКА (Партія підприємців і промисловців). Відповідну постанову Кабміну було опубліковано 3 жовтня 2006 року.

Харківська облрада 3 червня висловила недовіру голові Харківської облдержадміністрації А.АВАКОВУ. Губернатор оскаржив це рішення у суді, який призупинив дію рішення. А.АВАКОВ вважає, що таємне голосування на сесії за його відставку пройшло з порушеннями законодавства.

13 жовтня Київський райсуд Харкова визнав законною процедуру голосування депутатів Харківської облради за висловлення недовіри голові облдержадміністрації А.АВАКОВУ.