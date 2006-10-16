Ульянченко прогнозує кардинальні зміни в керівництві Нашої України

Ульянченко вважає, що розколу в НСНУ не буде

Член Ради партії «Народний Союз Наша Україна», голова Київської облдержадміністрації Віра УЛЬЯНЧЕНКО сподівається, що з’їзд НСНУ 21 жовтня «пройде згуртовано, і ми не будемо демонструвати суспільству ніякого розколу».

Як повідомили УНІАН у прес-службі НСНУ, про це вона сказала сайту RAZOM.

“Думаю, з’їзд буде досить бурхливим і проходитиме, так би мовити, не за сценарієм. Але становлення нашої політичної сили ще тільки відбувається, це непростий період, тому “бурхливі” настрої у партії на другому році її політичного життя – річ звичайна. Сподіваюся, що розколу в партії не відбудеться і, що найголовніше, “Наша Україна” знайде свій шлях і свої теми, які дадуть змогу об’єднати, зцементувати партію. Думаю, зміни в президії і в раді партії будуть обов’язково. І достатньо кардинальні”, - вважає В.УЛЬЯНЧЕНКО.