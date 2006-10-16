Ющенко зарубав ще одну постанову Януковича

Президент України Віктор ЮЩЕНКО скасував і таким чином зупинив дію постанови Кабінету міністрів України №1336 від 20 вересня 2006 року, якою фактично було усунуто Ради національної безпеки та оборони від контролю діяльності державної компанії «Укрспецекспорт».

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам на брифінгу повідомив заступник глави Секретаріату Президента Віктор БОНДАР.

За його словами, Президент вперше вимушений був скористатися своїм правом щодо зупинення дії постанови Кабміну.

В.БОНДАР розповів, що йдеться про постанову, яка була прийнята 20 вересня і відповідно до якої було внесено зміни до діяльності державної компанії «Укрспецекспорт», зокрема, Президента і РНБО було фактично усунуто від діяльності цієї компанії.

За його словами, таке рішення Кабміну протирічить Конституції, оскільки за Основним Законом саме Президент забезпечує національну безпеку і здійснює керівництво у цій сфері, а РНБО є координаційним органом при Президентові з цих питань.

В.БОНДАР додав, що саме Президент і РНБО також відповідають за Військову доктрину України, зокрема, за питання експорту зброї. Враховуючи це, Президент сьогодні своїм указом скасував постанову Кабміну.

Одночасно В.БОНДАР додав, що було направлено подання до Конституційного Суду щодо конституційності зазначеної постанови уряду.