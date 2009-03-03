49 бютівців пішли проти волі фракції, решта цього не розуміє

Народний депутат, член фракції БЮТ Олег ЛЯШКО заявляє, що 49 депутатів від БЮТ проголосували за відставку Володимира ОГРИЗКА з посади міністра закордонних справ всупереч рішенню фракції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це депутат заявив сьогодні в інтерв’ю журналістам.

За словами О.ЛЯШКА, на засіданні фракції було ухвалене рішення не підтримувати відставку В.ОГРИЗКА.

О.ЛЯШКО повідомив, що одразу після голосування виступив з ініціативою про проведення засідання фракції, аби 49 народних депутатів пояснили, з яких причин вони голосували за відставку В.ОГРИЗКА.

«Під час голосування я бачив реакцію багатьох депутатів. Їм було не зрозуміло, чому дехто голосує «за», - сказав він.

О.ЛЯШКО не виключив, що одним з наслідків такого голосування може стати розкол в коаліції.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні ВР 250-ма голосами “за” висловилася за відставку В.ОГРИЗКА з посади міністра закордонних справ України. Зокрема, за відставку В.ОГРИЗКА проголосували 174 народні депутати від фракції Партії регіонів, 49 – від БЮТ, 0 – від НУ-НС, 27 – від КПУ і 0 – від Блоку Литвина.