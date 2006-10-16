Тарасюк, Гриценко і Луценко написали заяви про відставку

Всі міністри по квоті «Нашої України», а також міністр закордонних справ Борис ТАРАСЮК, міністр оборони Анатолій ГРИЦЕНКО та міністр внутрішніх справ Юрій ЛУЦЕНКО написали заяви про відставку.

Як повідомило агентству УНІАН джерело, близьке до «Нашої України», останнім написав заяву у п’ятницю міністр культури Ігор ЛІХОВИЙ.

Як відомо, заяви були передані лідеру фракції «Наша Україна» Роману БЕЗСМЕРТНОМУ. Співрозмовник агентства зауважив, що ці документи не передані до ВР, оскільки ще очікується рішення Президента по двох міністрах – міністрові закордонних справ та міністру оборони.

Як повідомляв УНІАН, 4 жовтня Р.БЕЗСМЕРТНИЙ заявив, що «Наша Україна» переходить в опозицію до урядової коаліції і відкликає своїх міністрів.

Міністрами за квотою “Нашої України” є Ігор ЛІХОВИЙ (міністр культури); Юрій ПОЛЯЧЕНКО (міністр охорони здоров`я); Юрій ПАВЛЕНКО (міністр у справах сім`ї, молоді і спорту); Роман ЗВАРИЧ (міністр юстиції).