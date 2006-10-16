Чому Тарасюк відмінив візит до Мінська
17:03, 16 жовтня 2006Політика
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Пояснення дав Огризко
Міністр закордонних справ України Борис ТАРАСЮК відмінив свій візит до Мінська, де він мав взяти участь у засіданні Ради міністрів закордонних справ країн-учасниць СНД, у зв’язку із внутрішньополітичною ситуацією в Україні.
Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив у Мінську перший заступник міністра закордонних справ України Володимир ОГРИЗКО.
«В Україні відбуваються серйозні внутрішньополітичні узгодження, і на цей момент Борису Івановичу важливіше знаходиться там», - сказав В.ОГРИЗКО.
В.ОГРИЗКО представляв Україну на засіданні Ради міністрів закордонних справ країн-учасниць СНД, яке відбулось сьогодні у Мінську.
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