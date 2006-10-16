Причиною загибелі у ДТП депутата Оробця став інфаркт

Причиною загибелі у ДТП народного депутата від “Нашої України” Юрія Оробця став інфаркт.

Про це УНІАН з посиланням на результати судово-медичної експертизи тіла загиблого повідомили у Центрі громадських зв’язків ГУ МВС України в м. Києві.

За словами співрозмовника агентства, «причиною смерті Ю.Оробця стала клінічна ішемічна хвороба серця».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні близько 8.00 у Києві загинув у ДТП член “Нашої України” Ю.Оробець. Депутат перебував за кермом власного автомобіля “Тойота-Камрі”.

Згідно з висновками експертів Науково-дослідницького експертно-криміналістичного центру МВС України, на момент автокатастрофи гальма і системи керування в його автомобілі були у справному стані.

Слідчим управлінням київського ГУ МВС порушено кримінальну справу за ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).