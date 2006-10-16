На з’їзді НСНУ буде переобрано всі керівні органи

На з’їзді партії “Народний Союз Наша Україна” 21 жовтня буде переобрано всі керівні органи партії, повідомив журналістам лідер фракції “Наша Україна” Роман БЕЗСМЕРТНИЙ

Як передає кореспондент УНІАН, за словами Р.БЕЗСМЕРТНОГО, позачерговий звітно-виборчий з’їзд НСНУ був ініційований саме ним.

«Це звітно-виборчий з’їзд, який передбачає зміну складу ради, переобрання складу президії, переобрання голови виконкому, голови ради партії і переобрання центральної контрольної ревізійної комісії і у відповідності до статуту партії таке переобрання відбудеться», - сказав Р.БЕЗМЕРТНИЙ. Він підкреслив, що, хто буде переобраний, є справою делегатів з’їзду.

«Я із задоволенням візьму участь у цих дискусіях, вони є дуже важливими, тому що партія, прискоривши на кілька років проведення звітно-виборного з’їзду, таким чином демонструє свій жвавий розвиток. Як буде в персоналіях, побачимо на з’їзді», - наголосив він.

Як відомо, відповідно до статуту НСНУ, з’їзд обирає раду партії, яка у свою чергу обирає президію і голову президії.