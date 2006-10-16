Чому Янукович не зустрічається з Тимошенко

Прем’єр-міністр України Віктор ЯЧНУКОВИЧ не зустрічається з лідером БЮТ, як з лідером опозиції, оскільки, за його словами, на сьогодні склад опозиції не визначено.

Про це прем’єр сказав сьогодні журналістам у Києві.

“Безумовно, діалог між урядом і опозицією, він повинен бути системним, і зустрічі голови уряду з лідером опозиції також повинні бути систематизовані. Ми обов’язково відпрацюємо таку систему”, - сказав прем’єр.

“Але зараз, коли ще не визначено, де буде “Наша Україна”, буде вона в коаліції, буде вона в опозиції, хто буде лідером опозиції, в якому складі буде коаліція чи опозиція – немає сьогодні ще відповіді на ці питання. Тому обговорювати загальні питання немає сенсу за великим рахунком”, - додав В.ЯНУКОВИЧ.

Як повідомляв УНІАН, після підписання Універсалу національної єдності та початку переговорів про створення широкої коаліції в парламенті Ю.ТИМОШЕНКО оголосила про перехід своєї фракції в опозицію, і стала лідером опозиції в парламенті.

На початку жовтня “Наша Україна” заявила про безперспективність подальших переговорів про створення широкої коаліції, і про готовність перейти до опозиції, про що планується оголосити 17 жовтня під час сесійного засідання парламенту.