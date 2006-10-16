Міністр оборони України Анатолій ГРИЦЕНКО підкреслює, що не писав заяви про відставку.

Про це УНІАН повідомили в Управлінні прес-служби Міністерства оборони України.

„Ніякої заяви про відставку я не писав, а тим більше її не передавав лідеру фракції „Наша Україна” Роману БЕЗСМЕРТНОМУ”, - цитує прес-служба міністра.

Згідно з повідомленням, міністр зазначив, що може залишити посаду лише у двох випадках: або, якщо сам вирішить це зробити, або, якщо таке рішення ухвалить Президент України.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні джерело, близьке до “Нашої України” повідомило, що усі міністри по квоті «Нашої України», а також міністр закордонних справ Борис ТАРАСЮК, міністр оборони А.ГРИЦЕНКО та міністр внутрішніх справ Юрій ЛУЦЕНКО написали заяви про відставку.

Пізніше, лідер фракції “Наша Україна” Р.БЕЗСМЕРТНИЙ підтвердив лише те, що у нього є заяви про відставку від 5 міністрів, які пройшли в уряд від “Нашої України”.

Говорячи про міністра оборони А.ГРИЦЕНКА і міністра закордонних справ Б.ТАРАСЮКА, Р.БЕЗСМЕРТНИЙ зауважив, що, відповідно до Конституції, це кандидатури від Президента. «Це справа Президента. Стосовно них ми ніяких претензій не маємо», - сказав він.