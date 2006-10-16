Гриценко підкреслює, що не писав заяви про відставку
...а тим більше не передавав її Безсмертному
Міністр оборони України Анатолій ГРИЦЕНКО підкреслює, що не писав заяви про відставку.
Про це УНІАН повідомили в Управлінні прес-служби Міністерства оборони України.
„Ніякої заяви про відставку я не писав, а тим більше її не передавав лідеру фракції „Наша Україна” Роману БЕЗСМЕРТНОМУ”, - цитує прес-служба міністра.
Згідно з повідомленням, міністр зазначив, що може залишити посаду лише у двох випадках: або, якщо сам вирішить це зробити, або, якщо таке рішення ухвалить Президент України.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні джерело, близьке до “Нашої України” повідомило, що усі міністри по квоті «Нашої України», а також міністр закордонних справ Борис ТАРАСЮК, міністр оборони А.ГРИЦЕНКО та міністр внутрішніх справ Юрій ЛУЦЕНКО написали заяви про відставку.
Пізніше, лідер фракції “Наша Україна” Р.БЕЗСМЕРТНИЙ підтвердив лише те, що у нього є заяви про відставку від 5 міністрів, які пройшли в уряд від “Нашої України”.
Говорячи про міністра оборони А.ГРИЦЕНКА і міністра закордонних справ Б.ТАРАСЮКА, Р.БЕЗСМЕРТНИЙ зауважив, що, відповідно до Конституції, це кандидатури від Президента. «Це справа Президента. Стосовно них ми ніяких претензій не маємо», - сказав він.