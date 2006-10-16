Що знає депутат БЮТ про корупційні схеми приватизації в Україні
19:56, 16 жовтня 2006Політика
592
...про це він розповість журналістам
У вівторок, 17 жовтня, о 11:30 у ложі преси Верховної Ради України (вул. Грушевського, 5, третій поверх) відбудеться брифінг народного депутата України, члена фракції БЮТ Андрія КОЖЕМЯКІНА. Тема брифінгу: «Корупційні схеми приватизації в Україні».
Про це УНІАН повідомили в прес-службі БЮТ
Довідки за телефоном: 462-57-50.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter