Що знає депутат БЮТ про корупційні схеми приватизації в Україні

...про це він розповість журналістам

У вівторок, 17 жовтня, о 11:30 у ложі преси Верховної Ради України (вул. Грушевського, 5, третій поверх) відбудеться брифінг народного депутата України, члена фракції БЮТ Андрія КОЖЕМЯКІНА. Тема брифінгу: «Корупційні схеми приватизації в Україні». Про це УНІАН повідомили в прес-службі БЮТ Довідки за телефоном: 462-57-50.

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