Порошенко: Україні ще рано подавати заявку на членство в НАТО

Президент України Петро Порошенко вважає передчасною подачу заявки на членство України в НАТО, оскільки критерії для того, щоб претендувати на членство в Альянсі є надзвичайно високими.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Порошенко повідомив на спільній прес-конференції з президентом Литовської Республіки Далею Грібаускайте сьогодні в Харкові.

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«Звичайно, що я як президент країни маю піклуватися про безпеку держави. Хочу сказати, що у нас попереду дуже багато роботи, бо критерії для того, щоб претендувати на членство в НАТО є надзвичайно високими», - заявив він.

Президент додав, що ці критерії майже співпадають з критеріями для членства в ЄС.

«Тому реформи, які ми робимо для того, щоб адаптувати наше законодавство до ЄС є тими самим реформами (для членства в НАТО – УНІАН)», - зауважив глава держави.

«Давайте ми сьогодні будемо говорити не про формальну сторону подачі заявки, а про те, що Україні треба зробити для того, щоб реформувати нашу державу, щоб вона відповідала тим критеріям, які необхідні для членства», - додав президент.

Як повідомляв УНІАН, Рада визначила вступ до НАТО метою зовнішньої політики України. Основними засадами зовнішньої політики є поглиблення співпраці з Північноатлантичним альянсом з метою набуття членства у цій організації.

У НАТО взяли до відома рішення Верховної Ради щодо членства в альянсі. В альянсі зазначили, що співпраця НАТО з Україною є «важливою частиною вкладу НАТО в проектування стабільності в Євро-Атлантиці і за її межами».