У НАТО взяли до відома рішення Верховної Ради щодо членства в альянсі

В Організації Північноатлантичного договору (НАТО) взяли до відома рішення Верховної Ради України, яким членство в альянсі визначено метою зовнішньої політики держави, і наголосили, що основним пріоритетом для Києва наразі є реформи.

Про це власному кореспонденту УНІАН повідомили в штаб-квартирі Північноатлантичного альянсу, коментуючи відповідне голосування в українському парламенті.

«Ми взяли до відома рішення Верховної Ради. На сьогодні Україна не подавала заявку на вступ до НАТО. Київ фокусується на реформі та модернізації інституцій оборони і безпеки, і НАТО підтримує ці зусилля. Це – пріоритет», - зазначили в штаб-квартирі альянсу.

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При цьому в НАТО нагадали, що на Варшавському саміті, який пройшов в минулому році, глави держав і урядів заявили про тверду підтримку суверенітету і територіальної цілісності України в рамках її міжнародно визнаних кордонів і права України вирішувати своє майбутнє і курс зовнішньої політики без втручання ззовні, так, як це закладено в Заключному Гельсінському акті. «Це твердження залишається в силі», - наголосили в штаб-квартирі.

В альянсі також зазначили, що співпраця НАТО з Україною є «важливою частиною вкладу НАТО в проектування стабільності в Євро-Атлантиці і за її межами».