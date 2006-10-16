ЦВК зареєструвала депутата від Блоку Тимошенко
20:05, 16 жовтня 2006Політика
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Юрій Гнаткевич замінить Василя Онопенка
Центральна виборча комісія на своєму сьогоднішньому засіданні зареєструвала Юрія ГНАТКЕВИЧА народним депутатом України за списком Блоку Юлії ТИМОШЕНКО, замість Василя ОНОПЕНКА.
Про це УНІАН повідомили у відділі взаємодії зі ЗМІ Секретаріату ЦВК.
Ю.ГНАТКЕВИЧ, 1940 р.н., член Всеукраїнського об’єднання “Батьківщина”, внесений до список БЮТ під номером 135.
Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада 5 жовтня припинила повноваження Василя ОНОПЕНКА, згідно з поданою ним заявою, у зв’язку з його обранням головою Верховного суду України.
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