ЦВК зареєструвала депутата від Блоку Тимошенко

Центральна виборча комісія на своєму сьогоднішньому засіданні зареєструвала Юрія ГНАТКЕВИЧА народним депутатом України за списком Блоку Юлії ТИМОШЕНКО, замість Василя ОНОПЕНКА.

Про це УНІАН повідомили у відділі взаємодії зі ЗМІ Секретаріату ЦВК.

Ю.ГНАТКЕВИЧ, 1940 р.н., член Всеукраїнського об’єднання “Батьківщина”, внесений до список БЮТ під номером 135.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада 5 жовтня припинила повноваження Василя ОНОПЕНКА, згідно з поданою ним заявою, у зв’язку з його обранням головою Верховного суду України.