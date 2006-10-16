Прем’єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ заявляє про необхідність системної боротьби з корупцією.

Про це він сказав сьогодні журналістам у Києві.

“Це питання системної роботи, і це не питання як кажуть, когось схопити, щось забрати і комусь віддати. Йдеться про системний підхід, а це відповідні зміни до законів, це судова реформа, це ті реформи в економіці, які б зняли питання щодо можливості чиновників отримувати хабарі”, - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

У якості прикладу прем’єр навів українську дозвільну систему, яка, за його словами, на сьогодні є досить складною і дає можливості багатьом “чиновникам отримувати хабарі.

“Ми добре знаємо, що на цих дозволах сидять люди, які вимагають від людей хабарі. І зараз ми дали завдання правоохоронним органам для того, щоб відслідковували ці напрямки і, безумовно, Мінекономіки працює над тим, щоб оптимізувати настільки, наскільки це можливо, дозвільну систему, тобто скоротити дозволи”, - сказав В.ЯНУКОВИЧ.