Ющенко виступив із заявою

Президент України Віктор ЮЩЕНКО вважає найголовнішим обов`язком влади компенсувати громадянам соціальні втрати, пов`язані зі зростанням тарифів.

Як повідомляє прес-служба глави держави, про це йдеться у заяві В.ЮЩЕНКА з нагоди Міжнародного дня боротьби з бідністю, який відзначають сьогодні.

«На Саміті тисячоліття у 2000 році Україна, як і більшість країн світу, схвалила Декларацію тисячоліття. Цей документ визначив пріоритетним завданням до 2015 року вдвічі скоротити частку людей, які живуть в умовах крайньої бідності», – йдеться в заяві.

Президент наголосив, що за минулі два роки в Україні зроблено чимало для подолання бідності. Завдяки створенню нових робочих місць зростає зайнятість, суттєво збільшено видатки на соціальні потреби, зростають реальні доходи громадян, у тому числі – заробітна плата та пенсії, розміри соціальної допомоги малозабезпеченим.

Однак і донині кожен четвертий громадянин України перебуває за межею бідності, а отже, обов`язком держави є продовжити реформи соціальної сфери, спрямовані на підвищення рівня життя і допомогу малозабезпеченим – зокрема, шляхом подальшого здійснення пенсійної реформи і запровадження ефективної адресної соціальної допомоги.

Глава держави наголосив, що вважає найпершим обов`язком усіх органів влади забезпечити компенсацію громадянам соціальних втрат, зокрема пов`язаних зі зростанням тарифів на енергоносії та житлово-комунальні послуги.

Водночас, подолання бідності є завданням загальнонаціонального рівня. Його вирішення можливе лише за умови підвищення соціальної відповідальності бізнесу, інвестування у соціальну сферу.

«У всьому світі цей Міжнародний день проходить під гаслом «разом проти бідності». Переконаний – спільними зусиллями вдасться гідно вирішити ці складні завдання й не допустити поширення бідності», – наголосив В.ЮЩЕНКО.