Наша Україна офіційно пішла в опозицію

«Наша Україна» переходить в опозицію, заявив сьогодні з трибуни Верховної Ради лідер фракції Роман БЕЗСМЕРТНИЙ.

Як передає кореспондент УНІАН, зокрема він поінформував народних депутатів про те, що 5 жовтня на своєму засіданні фракція «Наша Україна» прийняла рішення про перехід в опозицію. Він зауважив, що таке рішення прийнято усіма шістьма партіями, які входять до блоку, та політрадою блоку «Наша Україна».

Пояснюючи причини такого рішення, Р.БЕЗСМЕРТНИЙ зазначив, що «останні два місяці ми стали свідками того, як відбувається злом внутрішнього і зовнішнього курсу України, який був підтриманий українським народом на виборах Президента Віктора ЮЩЕНКА, руйнуються процеси інтегрування у СОТ, фактично зупинені програми співробітництва України і ЄС”. “Я вже не кажу про те, що зазнає корінної ломки вступ України до євроатлантичної спільноти», - додав лідер “Нашої України”.

При цьому Р.БЕЗСМЕРТНИЙ підкреслив, що відбуваються зміни не лише у зовнішньому курсі, але і й внутрішньому курсі. Він зауважив, що останні слухання в парламенті про забезпечення енергоресурсами засвідчили, що уряд проводить політику «економічного абсурду». За словами Р.БЕЗСМЕРТНОГО, це підтверджено і діями уряду на аграрному ринку та в інших сферах. Він також піддав критиці проект бюджету на 2007 рік. «За таких умов «Наша Україна» вийшла з переговорного процесу, «Наша Україна» - в опозиції, наші міністри покидають уряд», - заявив він.