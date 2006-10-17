Регіони хочуть зробити ”історичний крок”

Партія регіонів виступає з ініціативою відновлення роботи загальнонаціонального круглого столу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив представник фракції Партії регіонів Юрій МІРОШНИЧЕНКО, виступаючи сьогодні у ВР із заявою фракції.

На думку Партії регіонів, у роботі круглого столу мають взяти участь Президент, прем’єр-міністр, голова Верховної Ради України, представники парламентських фракцій, Секретаріату Президента, науковці, експерти і діячі громадськості.

Ці сили мають "разом обговорити і виробити консенсусне бачення" розвитку управління в умовах нової парламентсько-президентської держави, - підкреслив представник “Регіонів”.

Партія регіонів заявляє про необхідність “покласти край різноманітним спекуляціям про те, хто кому що винен у відносинах “Президент - прем’єр - Секретаріат Президента - Кабінет Міністрів”.

Автори заяви наголошують на необхідності завершити період кулуарних сутичок по лінії “Президент-Кабінет Міністрів”. За словами Ю.МІРОШНИЧЕНКА, в основу цих сутичок покладена правова невизначеність у державі. Він підкреслив, що вже рік Україна живе в новій системі управління – парламентсько-президентській, але цей факт досі не сприймається деякими політиками. Він зауважив, що на черзі черговий конфлікт – плани Президента подати свій законопроект про Кабінет Міністрів (перший подав Кабінет Міністрів – УНІАН).

Саме тому, на переконання представника Партії регіонів, “загальнонаціональний круглий стіл повинен разом зробити історичний крок і створити систему реалізації влади, яка діятиме ефективно і нести політичну відповідальність”. «Суспільство нарешті буде знати, хто за що і в якому обсязі відповідає», - сказав Ю.МІРОШНИЧЕНКО, додавши, що необхідно створити прогнозовані параметри на багато років вперед. У цьому контексті Партія регіонів висловлюється за продовження політичної реформи, зокрема, внесення змін до Конституції щодо місцевого самоврядування.

Наприкінці свого виступу депутат сказав, що антикризова коаліція, Партія регіонів і Кабінет Міністрів готові до співпраці з Президентом Віктором ЮЩЕНКОМ.