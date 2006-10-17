Верховна Рада перенесла слухання щодо СОТ

Верховна Рада України перенесла парламентські слухання “Стан підготовки вступу України до СОТ, проблеми та перспективи” на 1 листопада.

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосував 241 із 437 народних депутатів, зареєстрованих у залі.

Планувалося, що ці слухання пройдуть у середу, 18 жовтня. Голова Комітету ВР з питань економічної політики Володимир ЗАПЛАТИНСЬКИЙ зазначив, що практично парламентські слухання були підготовлені. Але оскільки питання про вступ до СОТ є «головне на сьогодні», то прийнято рішення, що необхідно перенести слухання, «щоб більш ретельно підготувати це питання».

За його словами, парламент очікує від Кабінету Міністрів України законопроекти, які стосуються СОТ.

За його словами, вчора, 16 жовтня, на урядових комітетах було погоджено ще 4 законопроекти, які стосуються СОТ, а в четвер уряд розгляне ще 5 законопроектів щодо СОТ.

Голова Верховної Ради України Олександр МОРОЗ зазначив, що перенесення слухань з питань вступу України до СОТ зовсім не означає, що законопроекти, які стосуються вступу України до цієї організації, не будуть розглядатися в парламенті.