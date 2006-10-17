Симоненко закликав ”відмінити Президента”

Лідер фракції Комуністичної партії України Петро СИМОНЕНКО закликав народних депутатів скасувати посаду Президента через указ про визнання вояків ОУН-УПА воюючою стороною у Другій світовій війні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це П.СИМОНЕНКО сказав сьогодні, виступаючи на засіданні парламенту.

«Ви скажете, що ВР не може відмінити указ, але вона цілком може відмінити «чи прямо відмінити Президента», - зазначив П.СИМОНЕНКО.

За його словами, указ Президента є верхом «цинізму і правового нігілізму». П.СИМОНЕНКО зауважив, що мова іде «про спробу реабілітації кривавої бандерівщини». Лідер комуністів вважає, що якщо Президент не скасує свій указ, то повинні своє слово повинні сказати депутати.

У відповідь представник Президента у парламенті Юрій КЛЮЧКОВСЬКИЙ зазначив, що не збирається спростовувати «ту хвилю чорної брехні, яку звідси (з трибуни – УНІАН) вилив на борців УПА секретар КПУ». Він назвав П.СИМОНЕНКА «представником п’ятої колони в Україні, яка служить іншій державі».

За словами Ю.КЛЮЧКОВСЬКОГО, П.СИМОНЕНКО - це та людина, «яка у вивченні історії власного народу не піднялася вище краткого курсу ВКП(б)».

За словами Ю.КЛЮЧКОВСЬКОГО, він взяв слово для виступу, щоб «в останній раз з цієї трибуни попередити, що честь і гідність Президента України захищається Конституцією України» і за це встановлено кримінальну відповідальність.

Він наголосив, що депутатська недоторканність не розповсюджується на відповідальність «за наклеп та образу». «Тому я прошу готуватися тих, хто не хоче своєчасно прикусити свій язик, до притягнення до кримінальної відповідальності за образу честі і гідності Президента України», - сказав Ю.КЛЮЧКОВСЬКИЙ.

Як повідомляв УНІАН, Президент України Віктор ЮЩЕНКО своїм указом від 14 жовтня доручив Кабінету Міністрів розробити законопроект про український визвольний рух 20-50-х років XX століття, статус і соціальний захист його учасників, у якому, зокрема, передбачити визнання діяльності організацій, які боролися за Українську самостійну соборну державу у 20-50-х роках XX століття, українським визвольним рухом.