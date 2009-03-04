СБУ ще не знає, що має зупинити слідство проти Нафтогазу

СБУ ще не отримала рішення Шевченківського районного суду Києва про призупинення слідчих дій у справі, порушеній за фактом заволодіння посадовими особами НАК "Нафтогаз України" 6,3 млрд. кубометрів газу.

Про це УНІАН повідомили у прес-центрі СБУ.

Як повідомляв УНІАН, слідчим управлінням СБУ 2 березня було порушено кримінальну справу за фактом заволодіння чужим майном, а саме – понад 6 млрд. кубометрів природного газу на суму 7 млрд. 500 млн. грн. шляхом зловживання службовими особами НАК «Нафтогаз України» своїм службовим положенням.

У рамках справи було затримано заступника начальника відділу Енергетичної регіональної митниці Державної митної служби Тараса ШЕПІТЬКА. Служба безпеки заявляє, що розслідування кримінальної справи відбувається під наглядом Генеральної прокуратури України і в суворій відповідності із законом з використанням усіх повноважень, наданих службі. Сьогодні вдень слідчі СБУ здійснили виїмку відповідних документів з приміщення НАК “Нафтогаз України” в рамках розслідування цієї кримінальної справи.

Між тим нещодавно народний депутат Сергій ВЛАСЕНКО, який прибув у приміщення НАК «Нафтогаз України», повідомив журналістам, що Шевченківський райсуд Києва своєю постановою призупинив слідчі дії у справі щодо посадовців НАК «Нафтогаз України» і Енергетичної митниці.

«Кілька хвилин тому Шевченківський суд призупинив слідчі дії у справі щодо посадовців «Нафтогазу» й Енергетичної митниці. Всі слідчі дії мають бути призупинені», - сказав він.

При цьому депутат зазначив, що йому не відомо, хто подавав позов до суду, а «мені відомий тільки цей факт щодо цієї постанови».