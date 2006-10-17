Турчинов пропонує Нашій Україні припиняти ”політичні викрутаси”

Блок Юлії Тимошенко і «Наша Україна» мають будувати свою співпрацю на основі підписаної ними угоди про створення демократичної коаліції.

Таку думку в інтерв`ю журналістам висловив один із керівників фракції БЮТ Олександр ТУРЧИНОВ.

Як передає кореспондент УНІАН, О.ТУРЧИНОВ висловив сподівання, що «Наша Україна» не змінить завтра своє рішення про перехід в опозицію, і підкреслив, що БЮТ сподівається на координацію дій в опозиції цих двох політичних сил.

Коментуючи пропозицію «Нашої України» про створення конфедерації опозиційних сил «Європейська Україна», О.ТУРЧИНОВ зауважив, що «конфедерації, федерації, опозиції тощо - це, мені здається, політичні викрутаси, які не мають нічого спільного з реальною опозиційною роботою”. “Якщо наші колеги прийняли для себе остаточне рішення і дійсно відкличуть міністрів з уряду ЯНУКОВИЧА і почнуть працювати не лише розмовами, а й конкретними справами, ми не бачимо взагалі ніяких проблем», - сказав він.

При цьому О.ТУРЧИНОВ нагадав журналістам, що свого часу ці дві політичні сили підписали угоду про створення демократичної коаліції. «Вона дуже довго і важко обговорювалась, і, на жаль, саме ці розмови призвели до того, що наші колеги, соціалісти, не витримали спокуси і зрадили, але мені невідомо, щоб «Наша Україна» відкликала свої підписи з-під цієї угоди», - сказав він.

Представник БЮТ вважає, що ця угода є підставою для формування “того самого опозиційного уряду, там навіть посади всі розподілені». На думку О.ТУРЧИНОВА, створення якихось нових форматів, переговори з цього приводу призведуть того, що над цими політичними силами будуть сміятись. «Досить переговорів, словесної еквілібристики, треба працювати, і для цього є всі підстави», - сказав він.