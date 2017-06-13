У Росії порушили кримінальну справу проти Парасюка

10:06, 13 червня 2017
Політика
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В Росії депутата звинувачують у нападі на Генконсульство РФ у Львові в 2016 році і наругу над прапором РФ.

У СК РФ заявляють, що Парасюк в 2016 році до скоєння нападу на російське диппредставництво / фото: УНІАН

Слідчий комітет РФ порушив кримінальну справу стосовно депутата Верховної ради України Володимира Парасюка. В Росії депутата звинувачують у нападі на Генконсульство РФ у Львові в 2016 році і наругу над прапором РФ. Про це повідомляється на сайті СК РФ.

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"У ході розслідування кримінальної справи крім причетності до вищевказаних злочинів, слідством отримані достатні докази, що свідчать про те, що Парасюк 9 березня 2016 року також схиляв присутніх біля Генерального консульства людей до скоєння нападу на російське диппредставництво", - заявили в слідчому комітеті.

Нагадаємо, що народний депутат Володимир Парасюк під час проведення акції на підтримку Надії Савченко в 2016 році зірвав прапор Росії з будівлі Генерального консульства у Львові.

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Теги: #справа проти Парасюка#Володимир Парасюк