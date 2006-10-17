Тимошенко написала віршик у відповідь Морозу

У відповідь на вірш голови Верховної Ради України Олександра МОРОЗА про Юлію ТИМОШЕНКО лідера БЮТ склала риму про його політичний шлях.

Як повідомили УНІАН у прес-службі БЮТ, сьогодні у Верховній Раді Ю.ТИМОШЕНКО на прохання журналістів прокоментувала виступ О.МОРОЗА, в якому він зачитав вірша.

Ю.ТИМОШЕНКО сказала: „МОРОЗУ відповім іншими двома рядками, які характеризують політичний шлях цієї людини: „Шлях і інший знають люди: від „Соцінтерну” - до Іуди”.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Ю.ТИМОШЕНКО заявила, що Соціалістичній партії України та її лідеру Олександру МОРОЗУ варто утриматися від розмов про моральність депутатів її фракції. Таким чином вона прокоментувала виступ соціаліста Василя ВОЛГИ, який звинуватив депутата її фракції Валентина ЗУБОВА “у безчинствах” при будівництві на території Свято-Успенської Святогорської лаври, що в Донецькій області.

За її словами, соціалістам не варто говорити про моральність «після того, як вони пішли у служіння до Партії регіонів України, яка не кабак десь побудувала, а Партії регіонів, в якій всі функціонери за 10 років розграбували всю державну власність країни».

У відповідь О.МОРОЗ зазначив, що він вже попереджав Ю.ТИМОШЕНКО, щоб вона стримувалася «у висновках своїх». За його словами, «все те, що ви тут сказали, і стосовно мене, я б міг викласти двома рядками: «шлях святий проліг увесь з ЄЕСУ аж до ЄС» (йдеться про Єдині енергетичні системи України, які колись очолювала Ю.ТИМОШЕНКО – УНІАН).