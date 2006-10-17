Відомий тележурналіст може стати мером Чернігова

Ведучий і журналіст телеканалу «Інтер» Олексій ДІВЄЄВ-ЦЕРКОВНИЙ подав документи на реєстрацію кандидатом на посаду Чернігівського міського голови на позачергових виборах.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила голова міської ТВК Ольга МОЗГОВА.

За її словами, О.ДІВЄЄВ-ЦЕРКОВНИЙ написав заяву в останній день прийому документів на реєстрацію, але встиг надати необхідний пакет документів.

Як повідомила мати тележурналіста Ірина ДІВЄЄВА, яка проживає і працює в Чернігові, участь у виборах її сина – не є журналістським проектом і пов’язана з особистим його рішенням. «Мені тільки відомо, що комісія вчора прийняла пакет необхідних документів в Олексія», - сказала вона.

Як повідомляв УНІАН, позачергові вибори Чернігівського міського голови призначені на 26 листопада 2006 року.

Заяви на реєстрацію кандидатом на посаду мера Чернігова подали понад 60 громадян.

Обраний Чернігівським міським головою соціаліст Микола РУДЬКОВСЬКИЙ надав перевагу роботі у Верховній Раді України, а згодом був призначений міністром транспортом і зв’язку України.