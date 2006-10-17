Янукович зустрівся з трьома губернаторами

Прем’єр-міністр Віктор ЯНУКОВИЧ попередив керівників регіонів про персональну відповідальність за несвоєчасний початок опалювального сезону.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Кабінету Міністрів.

Зокрема, за даними прес-служби, В.ЯНУКОВИЧ розпочав серію зустрічей з головами обласних державний адміністрацій. Сьогодні керівник уряду зустрівся з головами Київської, Закарпатської та Рівненської ОДА - Вірою УЛЬЯНЧЕНКО, Олегом ГАВАШІ та Віктором МАТЧУКОМ.

«Підготовку до опалювального сезону потрібно терміново завершити», - наголосив прем’єр-міністр на зустрічах з губернаторами. «В населених пунктах, де температура повітря перейшла до стійкого зниження, потрібно негайно розпочати подачу тепла. Відповідальність за холод в квартирах людей нестиме керівник області», - підкреслив глава уряду.

Прем’єр-міністр також обговорив з головами облдержадміністрацій проблеми в соціально-економічній сфері та проект бюджету на 2007 рік.

До кінця тижня прем’єр-міністр планує провести зустрічі з керівниками ще шести регіонів України.