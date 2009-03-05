Слідчі СБУ і бійці «Альфи» залишили будівлю Укртрансгазу

Слідчі СБУ, які прибули сьогодні вранці у супроводі бійців підрозділу «Альфа» до будівлі ДК «Укртрансгаз» НАК «Нафтогаз України» для проведення слідчих дій, залишили приміщення компанії.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив начальник Управління зі зв`язків із громадськістю НАК «Нафтогаз України» Валентин ЗЕМЛЯНСЬКИЙ.

«Вони залишили будівлю. Склали протокол, що у них не взяли документи. Все скінчилося», – сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 5 березня вранці слідчі СБУ у супроводі бійців підрозділу «Альфа» намагалися увійти до будівлі ДК «Укртрангаз» для проведення слідчих дій.

Нагадаємо, у рамках відкритої 2 березня кримінальної справи за фактом заволодіння посадовцями НАК "Нафтогаз України" за попередньою змовою з групою осіб 6,3 млрд. куб. м природного газу на суму понад 7,4 млрд. грн. працівники СБУ 3 березня затримали заступника начальника відділу Енергетичної регіональної митниці Державної митної служби Тараса ШЕПІТЬКА, а 4 березня проводили слідчі дії і намагалися вилучити документи в центральному офісі НАК "Нафтогаз України".

В.о. голови правління НАК Ігор ДІДЕНКО оскаржив ухвалу про порушення кримінальної справи у Шевченківському райсуді столиці, який своєю ухвалою припинив слідчі дії і призначив судове засідання за скаргою на 17 березня.