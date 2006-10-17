Ющенко має серйозні претензії до Мороза

Президент України Віктор ЮЩЕНКО наполягає на виконанні усіх необхідних процедур для вступу України до Світової організації торгівлі.

Як повідомляє прес-служба глави держави, на цьому він наголосив під час сьогоднішньої робочої зустрічі з головою Верховної Ради Олександром МОРОЗОМ.

Президент висловив стурбованість ситуацією, що склалася із законодавчим забезпеченням вступу України до СОТ. Він має намір використати свої конституційні повноваження, щоб забезпечити виконання всіх необхідних процедур, пов’язаних зі вступом до цієї організації.

Як повідомляв УНІАН, 16 жовтня голова Верховної Ради України Олександр МОРОЗ повідомив, що на поточному пленарному тижні ВР не прийме всі 20 законопроектів, пов’язаних зі вступом України в Світову організацію торгівлі, і їх можна прийняти до грудня.

У свою чергу прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ заявив, що у разі прискорення роботи над ухваленням законопроектів, необхідних для вступу в СОТ, Україна може приєднатися до цієї організації в січні-лютому 2007 р. Проте, за його словами, з 20 законопроектів, які необхідно прийняти для вступу України в СОТ, до парламенту передано тільки три.