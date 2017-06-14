Японія почала опрацьовувати безвіз для України - нардеп

Уряд Японії почав опрацьовувати питання скасування віз для українців. Про це за підсумками дипломатичної поїздки української міжпарламентської групи повідомив нардеп Леонід Ємець в Facebook.

"Кабінет міністрів Японії приступив до роботи над питанням скасування віз українцям. А парламенти обіцяли всіляко сприяти", - повідомив він.

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За словами депутата, про терміни поки говорити рано, але дипломати працюють, щоб на олімпійські ігри в Токіо (2020) українці вже могли їхати без віз.

Як повідомляв УНІАН, пасажиропотік між Україною і ЄС в перший день безвізу виріс на 7%.