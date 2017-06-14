Японія почала опрацьовувати безвіз для України - нардеп
12:11, 14 червня 2017Політика
1200 1
Про терміни можливого скасування віз поки нічого не відомо.
Прапор Японії / Ілюстрація REUTERS
Уряд Японії почав опрацьовувати питання скасування віз для українців. Про це за підсумками дипломатичної поїздки української міжпарламентської групи повідомив нардеп Леонід Ємець в Facebook.
"Кабінет міністрів Японії приступив до роботи над питанням скасування віз українцям. А парламенти обіцяли всіляко сприяти", - повідомив він.
Читайте такожПосол ЄС про безвіз: українці несуть можливості і сподівання для Євросоюзу
За словами депутата, про терміни поки говорити рано, але дипломати працюють, щоб на олімпійські ігри в Токіо (2020) українці вже могли їхати без віз.
Як повідомляв УНІАН, пасажиропотік між Україною і ЄС в перший день безвізу виріс на 7%.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter