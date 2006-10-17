Симоненко звинуватив Ющенка в таємному озброєнні грузинської армії

Під прикриттям президента Віктора Ющенка Україна здійснює нелегальний продаж зброї до Грузії. Про це заявив лідер фракції КПУ Петро Симоненко.

За його словами, "офіційний Київ - це центр нелегальної торгівлі зброєю". "Вже більше 40 танків продано до Грузії, а також продаються ракетні установки і комплекси, інші види зброї", - повідомив лідер Компартії.

Симоненко вважає, що з вини президента і його команди, які дозволяють незаконний продаж зброї до Грузії, Україна може стати "заручницею міжнародних конфліктів".

Парламентська фракція комуністів, за словами Симоненка, ініціює створення у Верховній Раді слідчої комісії з фактів незаконного продажу зброї за кордон. "Необхідно розібратися з "Укрспецекспортом", створити комісію з незаконного продажу зброї", - уточнив лідер українських комуністів. На його думку, за продажем української зброї стоять "мільйонні доходи деяких генералів", а факти нелегального експорту озброєння ховаються за допомогою організації пожеж на військових складах.

Лента.ру