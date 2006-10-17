Луценко не вичерпав свої можливості в уряді Януковича

Міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО запевнив, що не відчуває жодного тиску з боку прем’єр-міністра Віктора ЯНУКОВИЧА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив учора під час прес-конференції у місті Косів після закінчення виїзної колегії УМВС в Івано-Франківській області.

За словами Ю.ЛУЦЕНКА, «можливості роботи міністра внутрішніх справ в уряді ЯНУКОВИЧА не вичерпані». Тому він «спокійно працює на своїй посаді».

Водночас Ю.ЛУЦЕНКО зазначив, що у нього «не дуже комфортні, але ділові стосунки» з В.ЯНУКОВИЧЕМ. «Чесно кажучи, мені важко спілкуватися з тими людьми в уряді, з якими я маю непрості стосунки на політичному грунті. Але щодо того, що стосується моєї професійної діяльності, я жодного разу не відчув ніякого тиску від ЯНУКОВИЧА», - зауважив міністр.

Відповідаючи на запитання про опозицію «помаранчевих» міністрів, він наголосив, що «не є членом «Нашої України» і не є висуванцем «Нашої України». «Проте я належу до тих, чия доля нерозривно пов’язана із Майданом, - зауважив Ю.ЛУЦЕНКО. - Тому Президент України може розраховувати на мене. Хоча він також може прийняти рішення про мою відставку чи подальшу роботу в уряді ЯНУКОВИЧА».