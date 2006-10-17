Ющенко: питання ПДВ - це питання нацбезпеки

Президент України Віктор ЮЩЕНКО доручив секретарю Ради національної безпеки і оборони Анатолії ГАЙДУКУ готувати засідання РНБО з проблематики відшкодування ПДВ.

Як передає кореспондент УНІАН, таке доручення він дав сьогодні за результатами наради з керівниками обласних державних адміністрацій, а також за участю керівництва ДПА України, правоохоронних органів та економічних та фінансових відомств, яке було присвячено проблематиці нарахування і відшкодування ПДВ в державі на сучасному етапі.

«Я відношу це питання до питань особливої державної ваги, і тому доручаю секретарю РНБО включити в план роботи засідань РНБО питання щодо правомірності відшкодування ПДВ та роботи органів ДПА, Державного казначейства, а також – необхідності внесення змін до відповідного законодавства», - сказав В.ЮЩЕНКО.