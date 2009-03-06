БЮТ загорівся призначити Наливайченка вже сьогодні

Лідер фракції БЮТ Іван КИРИЛЕНКО не виключає, що питання про призначення Валентина НАЛИВАЙЧЕНКА головою СБУ може бути розглянуто вже сьогодні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив в інтерв’ю журналістам.

За словами І.КИРИЛЕНКА, це станеться в тому випадку, якщо буде підготовлений відповідний проект постанови.

В той же час, за словами І.КИРИЛЕНКА, сам В.НАЛИВАЙЧЕНКО не зможе бути присутнім у Верховній Раді, але розгляд кадрових питань може розглядатися і без його присутності.

«Якщо ми постанову встигнемо підготувати, то може бути питання поставлене», - сказав він.

В той же час, зауважив лідер фракції БЮТ, якщо сьогодні не буде розглянуто це питання, то наступного пленарного тижня воно обов’язково розглядатиметься.

За словами І.КИРИЛЕНКА, перед призначенням В.НАЛИВАЙЧЕНКА планується заслухати його інформацію щодо діяльності СБУ.

Як повідомляв УНІАН, 5 березня Президент України Віктор ЮЩЕНКО знову вніс до Верховної Ради подання про призначення В.НАЛИВАЙЧЕНКА головою СБУ.