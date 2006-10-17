Ющенко нагородив Адама Міхніка

за відстоювання ідеалів свободи і демократії

Президент України Віктор ЮЩЕНКО своїм Указом нагородив орденом князя Ярослава Мудрого III ступеня головного редактора «Газети виборчей», громадянина Республіки Польща Адама МІХНІКА. Як зазначається у документі, оприлюдненому на офіційному сайті глави держави, А.МІХНІКА нагороджено за “визначний особистий внесок у розвиток двосторонніх українсько-польських відносин, громадянську мужність у відстоюванні ідеалів свободи і демократії”.

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