Ющенко нагородив Адама Міхніка
18:39, 17 жовтня 2006Політика
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за відстоювання ідеалів свободи і демократії
Президент України Віктор ЮЩЕНКО своїм Указом нагородив орденом князя Ярослава Мудрого III ступеня головного редактора «Газети виборчей», громадянина Республіки Польща Адама МІХНІКА.
Як зазначається у документі, оприлюдненому на офіційному сайті глави держави, А.МІХНІКА нагороджено за “визначний особистий внесок у розвиток двосторонніх українсько-польських відносин, громадянську мужність у відстоюванні ідеалів свободи і демократії”.
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