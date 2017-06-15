Чорновол вважає, що організатора її побиття Нетребка довели до самогубства

Народний депутат України Тетяна Чорновол переконана, що Олега Нетребка, який є ключовим свідком у справі про напад на неї в 2013 році, довели до самогубства.

Про це Чорновол сказала в коментарі агентству УНІАН.

«На моє глибоке переконання пан Нетребко грав якусь роль в моїй справі, але зовсім невелику і зовсім не ту, яка зараз подається», - зауважила депутат.

Вона додала, що їй «достеменно відомо», що Нетребко пропонувалася угода зі слідством з тим, щоб він «вивів на слід реальних організаторів і реальних замовників того замаху». «Але Нетребко від цього відмовився, хоча йшлося про те, що в разі відмови на нього вішатимуть взагалі всіх собак», - повідомила вона.

«Нетребко був надзвичайно переляканий, бо не йти на угоду зі слідством, то це означає, що там в нього були дуже серйозні загрози», - підкреслила Чорновол.

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Депутат вважає, що за справою про замах на неї «стоять досить впливові особи, і абсолютно переконана, що Нетребка довели до самогубства».

«Я не думаю, що його повісили в СІЗО. Я вважаю, що створили такі умови, що він повинен був повіситися. Маю певні факти вважати, що це все йде від Іванющенка (йдеться про колишнього народного депутата від Партії регіонів Юрія Іванющенка, який обвинувачується в розкраданні держкоштів в особливо великих розмірах - УНІАН)», - зауважила Чорновол.

Вона не виключає, що могли бути погрози щодо розправи з близькими Нетребка з тим, щоб той не давав свідчення.

«Нетребко міг дати свідчення про те, хто насправді був організатором замаху на мене, бо Нетребко ніяким організатором не був. В нього навіть мотивів ніяких не було. Я ніколи до цього не була в Дніпродзержинську. Ніколи не мала ніяких проблем з криміналітетом цього міста. Тому він не був організатором, але до побиття мав відношення», - вважає Чорновол.

«Думаю, що роль Нетребка спеціально перебільшена», - наголосила вона.

За її словами, цей «хибний шлях» розслідування був розпочатий ще при колишньому президентові Віктору Януковичу.

Чорновол підкреслила, що, якщо б Нетребко почав давати свідчення, то «слідство пішло б в правильному напрямку - пошуку справжніх організаторів і справжніх замовників».