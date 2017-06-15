У СІЗО повісили організатора побиття Чорновол - депутат

Олега Нетребка, організатора нападу на журналістку Тетяну Чорновол під час Євромайдану, повісили у камері СІЗО. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив народний депутат Віталій Купрій.

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"Отримав сьогодні інформацію, що організатора нападу на Тетяну Чорновол, кримінального авторитета Олега Нетребка (прізвисько "Нетрик") повісили у камері СІЗО!" - йдеться у його повідомленні.

Купрій стверджує, що ще під час Майдану він знав деталі цього нападу, оскільки один із його учасників був його сусідом з міста Кам'янське.

"Саме Нетрик найняв банду з мого рідного міста на виконання цього злочину", - пише нардеп.

"Вбивство Нетрика в камері очікуване, саме він міг розповісти про злочини правоохоронців під час Революції гідності. Деякі з них досі перебувають на посадах. Ключового свідка у справі Майдану зачищено!" - додав він.

Як повідомляв УНІАН, журналістку, активістку Євромайдану Тетяну Чорновол жорстоко побили невідомі в ніч на 25 грудня 2013 року на Бориспільській трасі недалеко від Києва. Вона їхала у власному автомобілі, коли її раптово "підрізав" невідомий автомобіль, з якого вийшли кілька чоловіків.

Невідомі витягли Чорновол з машини, жорстоко побили, а потім кинули у придорожній кювет.